Armas são apreendidas após tentativa de homicídio em Ijuí

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

Na noite de quinta-feira (17/06/2021), a Brigada Militar de Ijuí recebeu informações sobre uma ocorrência de disparos de arma de fogo em uma residência localizada na Rua Adolfo Hoese, no Bairro Sertanejo, que no local haveria uma pessoa ferida.

As guarnições da Brigada Militar foram deslocadas ao local, sendo que a vítima identificada como um homem de 30 anos, natural de Cruz Alta, que já estava recebendo os primeiros socorros pela equipe do Corpo de Bombeiros. No interior do pátio foram localizados um veículo Renault Clio, de cor verde e um GM Kadet de cor preta, suspeitos da participação de outra tentativa de homicídio cometida há dias.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Durante averiguação no local, os policiais constataram que o portão de acesso ao pátio estava aberto e as portas frontal e lateral da residência haviam sido arrombadas, com marcas de disparos de arma de fogo na janela e o interior da casa toda revirada.

Foi localizado juto à casa: 01 munição cal. 12, 03 cápsulas cal. 9mm deflagradas, 01 cartucho intacto cal. 9mm, 01 aparelho celular, 01 notebook.

Ainda em averiguação na lateral externa da casa foi localizado sob galhos/tocos de árvore, uma sacola de mercado contendo em seu interior 02 revólveres marca Taurus cal. 38 e 10 munições cal. 38.

Diante dos fatos, os policiais isolaram o local para o trabalho da perícia e em seguida removeram os veículos suspeitos ao Guincho do Detran. As armas de fogo e os demais objetos foram apreendidos e apresentados na Delegacia de Polícia, onde o fato foi registrado.

Durante a madrugada os policiais localizaram abandonado nas imediações do ginásio do Sesi um veículo Renaut Duster de cor prata, com registro de furto/roubo no Município de Novo Hamburgo, com placas adulteradas, possivelmente envolvido nos crimes praticados, segundo informações colhidas no local do crime.

Brigada Militar

Curtir isso: Curtir Carregando...