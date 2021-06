Tenente Portela: Morre o jornalista Valdemir Ribeiro do Nascimento, vítima da Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: reprodução

Morreu na manhã desta quinta-feira (17), o jornalista, Valdemir Ribeiro do Nascimento, vítima da Covid-19 em Tenente Portela.

Este é o 26° óbito por Covid-19 no município. A vítima apresentou os primeiros sintomas no dia 05 de Maio, sendo internado no dia 16 n9 Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. No dia 21 de maio, foi transferido para a UTI Covid da casa de saúde, onde permaneceu até o óbito na data de hoje.

Nascimento como era conhecido tinha 57 anos e trabalhava na Rádio Municipal de Tenente Portela. Era Evangelista da Igreja Assembleia, com atuação marcante e importante na comunidade portelense.

A Administração Municipal de Tenente Portela emitiu comunicado oficial com nota de pesar.

