SES confirma dois novos óbitos em Miraguaí por Covid-19

O Boletim da Secretaria Estadual de Saúde confirmou as características dos dois novos óbitos registrados em Miraguaí em decorrência da Covid-19. As ocorrências já apareciam no boletim da Secretaria de Saúde do município na última terça-feira (15).

As vítimas são, um homem de 61 anos, que faleceu no dia 11 de junho e uma idosa de 98 anos que veio a óbito no dia 15 de junho. O município chegou a 12 mortes em virtude da Covid-19.

Miraguaí tem 20 casos ativos de Coronavírus e três casos suspeitos aguardando resultado laboratorial. Há ainda quatro hospitalizações.

512 pessoas estão recuperadas da doença no município.

MB Notícias

