Santo Augusto: Polícia cumpre mandado de prisão preventiva expedido pela comarca de Itapiranga (SC)

A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva nessa quarta-feira (16), em Santo Augusto, expedido pelo poder judiciário de Itapiranga (SC). Um indivíduo de 22 anos de idade foi capturado.

De acordo com o delegado William Garcez, responsável pela unidade policial, o preso responde a processo criminal pela prática dos crimes de tentativa de homicídio doloso qualificado (artigos 121, §2°, inciso IV, combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03).

Os delitos foram praticados no dia 07/01/2021, na cidade do extremo oeste catarinense.

Fonte: Polícia Civil

