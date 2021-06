Morre paciente gaúcho contaminado com nova variante da Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e a Secretaria de Saúde de Itaqui, na Fronteira Oeste, confirmaram, no início da tarde de quarta-feira (16), a morte de Jairo Dias Piazer Junior, 23 anos, ocorrida às 11h50.

Trata-se do primeiro caso oficialmente registrado no Rio Grande do Sul de infecção pela variante C37 — também conhecida como andina, identificada inicialmente no Peru — do Sars-Cov-2, causador da Covid-19.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Jairo, morador de Itaqui, era motorista de caminhão. Ele realizou uma viagem com partida de São Paulo que passou pela Argentina, onde a variante está bem presente. Durante o trajeto, começou a apresentar os primeiros sintomas.

Na volta para casa, o motorista teve o quadro agravado e precisou ser internado, no dia 21 de maio. De Itaqui, foi transferido para a Capital. Estava no Centro de Tratamento Intensivo do HCPA.

De acordo com o Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), o óbito não pode ser atribuído à ação da nova variante, para a qual ainda não há evidência de maior gravidade da doença. O paciente apresentava comorbidades.

A identificação da C37, a partir do sequenciamento do genoma do vírus, foi comunicada pelo HCPA ao Cevs na segunda-feira (14). O Ministério da Saúde também recebeu informações do caso.

Autoridades sanitárias da Capital e do Interior estão orientando familiares e demais contactantes da vítima, procurando saber se essas pessoas realizaram testes para a Covid-19. Se o material for localizado, deverá passar por análises mais detalhadas.

Fonte: Gaúcha ZH

Curtir isso: Curtir Carregando...