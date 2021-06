Frio intenso toma conta do RS

Compartilhar Pin 0 Compart.

A quinta-feira será mais uma jornada com padrão de temperatura típico de inverno no Rio Grande do Sul. Juntamente com isso a umidade estará presente em algumas regiões acentuando assim a sensação de frio, sobretudo, ao ar livre. Por outro lado, o sol aparece com nuvens na maior parte do Estado, contudo em algumas regiões poderá ocorrer momentos de tempo mais fechado. Nesse interim as nuvens se farão mais presentes no Alto Uruguai, em parte da Serra e dos Aparados, Costa Doce, além do Extremo Sul gaúcho. Estas áreas podem ter precipitação esparsa em alguns momentos na forma de chuva ou garoa.

Em contrapartida no caso dos Campos de Cima da Serra, com a temperatura muito baixa, não se pode descartar chuva congelada . O dia será novamente frio com marcas muito baixas ao amanhecer e à noite. As áreas com mais nuvens e chance de chuva podem ser vistas no mapa acima de precipitação do modelo WRF de alta resolução rodado pela MetSul que o assinante encontra na sessão de mapas. Ao mesmo tempo há chance de geada em regiões como a Campanha e a fronteira com o Uruguai.

Sexta-feira

Frio não dá trégua e umidade aumenta

A circulação de vento úmido do mar e direção a Costa acentua a chegada de umidade na Metade Leste do Estado e amplia a área com a cobertura de nuvens. Nesse interim aumenta a condição de instabilidade ainda que com baixos acumulados entre a Zona Sul e parte do Centro/Leste do Estado ao longo do dia. O frio no amanhecer seguirá presente, contudo, diminui um pouco em relação ao dia de hoje nessas áreas. Por outro lado, com o perfil mais seco da atmosfera entre o Centro e o Oeste gaúcho a temperatura se manterá baixa no começo da manhã com previsão de marcas abaixo de 5°C.

A maior cobertura de nuvens na Metade Leste poderá dificultar o aquecimento diurno com marcas que não deverão alcançar os 15°C em muitos municípios. Simultaneamente, entre o Noroeste e a fronteira Oeste onde ocorrem aberturas de sol a tarde tende a ficar mais amena.

