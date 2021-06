Dentro do Jogo: Zero pontos

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Grêmio avassalador da Sul-Americana parece ter se perdido, as atuações luxuosas que renderam tantos elogios do coletivo e individual ainda não apareceram no brasileirão.

Fora o jogo adiado contra o Flamengo, o tricolor era favorito e tinha condições de pontuar nos confrontos disputados. Dos 9 pontos que disputou no mínimo 7 já deveriam estar na conta dos gremistas.

Que estão sendo dominados por adversários tecnicamente inferiores a si. E o que leva a essa dominação fácil é a desorganização de seu meio de campo.

O setor perdeu a armação e criação, as peças colocadas pelo técnico Tiago Nunes não estão correspondendo. A esperança para dar mais qualidade é Douglas Costa que ainda precisa de ritmo de jogo, acredito que será a peça fundamental para a equipe.

Zerado no brasileiro o Grêmio precisa se reorganizar rápido, caso contrário pode ser um atraso que ficará caro no final.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

