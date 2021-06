Adaptando-se a realidade – Rabiscos do Silêncio

Compartilhar Pin 0 Compart.



Realidade é tudo que envolve o ambiente em que estamos inseridos e nela todos nós precisamos de adaptações para podermos desenvolver nossas aptidões, capacidades e oportunidades.

Somos sujeitos a transformações que nos fazem crescer em idade, experiências, convivendo entre amigos, parentes e vizinhos numa convecção, libertando o negativismo que empobrece nossos objetivos com a vida e o bem comum.

Quando a pessoa não consegue administrar seus próprios sentimentos, por viver em ambientes carregados de intranquilidades, originados por realidades cansativas que produzem ações desfavoráveis e que geram desperdícios de objetivos, essa pessoa tem sua vida nula por não poder trabalhar de maneira favorável, será vista como estranho, esquisito.

Ambientes de paz, nos quais a pessoa se sente segura de si mesma precisam servir de exemplo. É nele que se firma o verdadeiro cidadão, fruto de um ambiente saudável, onde pais dialogam com os filhos numa promoção consciente da vida. Esses filhos serão uma fortuna incomparável e quando decidirem seguir o próprio caminho terão o amparo de Deus que indicará a escolha correta que lhes fará bem.

Muitas vezes julgamos as pessoas por não saberem tomar suas decisões de forma correta na vida e esquecemo-nos de corrigir nosso preconceito diante delas, pois essas pessoas vêm de ambientes esfacelados, composto por pais que não se entendem, não educam para a vida e não estimulam para a busca de Deus.

É profundo ver a adaptação das pessoas, em todos os setores da sociedade, no perdão, na acolhida ou no discernimento. Quando o erro acontece involuntariamente não é necessário recorrer a atitudes de desprezo diante de quem errou, mas procurar ver e compreender a realidade de formação na qual ela foi gerada. Voltar-se a ajudá-las na busca da cura através de um sentimento renovador representa a nossa missão, oportunizando-as à abertura de um caminho mais seguro e motivador. A culpa cria pensamentos de reclusão, o que se torna perturbador.

Muitas pessoas não conseguem desenvolver a empatia e colocar-se no lugar dos que sofrem pela ausência do amor e desviam olhares numa ação condenatória. Essa realidade torna-se cansativa, sem produzir efeitos que transformem a vida dos esquecidos pela sociedade. É preciso organizar o nosso coração na busca consciente pelo amor, ver a dimensão do silêncio interior e imprimir hábitos saudáveis que ajudem na promoção de quem se sente lesado por viver distante do amor, mesmo vivendo com outros, no mesmo lar.

Quem vive necessita conviver e quando as pessoas somente sobrevivem juntas tudo se torna rotineiro, pesado e cansativo. Entretanto quando a convivência se adapta à vida e oportuniza o diálogo entre as pessoas, tudo se torna mais dinâmico e o amor acontece de maneira simultânea, em ambas as direções. Nesse sentido não será necessário buscar o amor nas coisas supérfluas de realidades captadas do exterior, pois ele estará presente na dimensão de todos os seres humanos que vivem e convivem, mesmo estando em realidades diferentes.

Trocar realidades que produzem efeitos negativos e nocivos aos sentimentos das pessoas, por realidades vivas, levando e trazendo esperança, num envolvimento sadio que demostre leveza para a convivência social é certamente saudável e oportuniza ver no rosto das pessoas a contemplação espontânea do amor. Essa comunicação faz brotar lágrimas de energia positiva, que ajudam na compenetração do silêncio de Deus, exibindo sua saudação e adaptando-se à realidade de cada um de nós, afinal, quem o procura vive e convive melhor, pois tem a sintonia da paz interior que vem dele e se espalha nos ambientes em que estivermos inseridos.

