Sine de Três Passos divulga novas vagas de emprego

O Sine de Três Passos divulgou novas vagas de emprego. Confira:

1 – ELETROMECANICO/ ELETROTECNICO – 03 vagas – TRÊS PASSOS

Horário de trabalho: Vagas para o turno diurno e noturno

Remuneração: R$ 2675,62 + plano de saúde, vale-alimentação, restaurante na empresa, plano odontológico, uniforme.

Requisitos: Ter experiência de no mínimo 6 meses, curso completo Técnico Eletrotécnico/Eletromecânico. Possuir Carteira do Conselho de Classe; Certificado de Formação (40 horas) e Reciclagem (16 horas) de NR 10 (válido – últimos 24 meses);

OBS: Interessados deverão levar a carteira de trabalho e número do CPF no SINE para encaminhamento

2 – AUXILIAR DE MANUTENÇÃO – 03 vagas – TRÊS PASSOS

Horário de trabalho: Vagas para o turno diurno e noturno

Remuneração: R$ 2675,62 + plano de saúde, vale-alimentação, restaurante na empresa, plano odontológico, uniforme.

Requisitos: Experiência de no mínimo 6 meses na função, curso completo de mecânica industrial;

OBS: Interessados deverão levar a carteira de trabalho e número do CPF no SINE para encaminhamento

3 – PADEIRO – 01 vaga – TRÊS PASSOS

Remuneração: Salário da categoria

Requisitos: Possuir experiência

OBS: Interessados deverão levar a carteira de trabalho e número do CPF no SINE para encaminhamento

4 – SERVENTE – 15 vagas – TRÊS PASSOS e região

OBS: Interessados deverão entregar curriculum na Procellecorp endereço Avenida Perimetral, nº 3421 ou via e-mail recrutamento@procel-sul.com.br

5 – VENDEDORA – 01 vaga – TRÊS PASSOS

Requisitos: Possuir experiência, ser proativa, ter interesse em aprender e gostar de atender o público.

OBS: Interessados deverão enviar currículo no WhatsApp (55) 99639 0035 – Mercadão dos óculos

6 – TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO – 01 vaga – TRÊS PASSOS

Levantamento de locais; Avaliação de riscos; Descrição de atividades; Acompanhamento de realizações de atividades nas empresas; Digitação/escaneamento de documentos; Ministração de treinamentos e cursos.

Horário de trabalho: Carga horária semanal de 44 horas.

Requisitos: Possuir experiência de no mínimo 01 ano, formação de técnico em segurança do trabalho CHN categoria B, disponibilidade de viagens, registro no MTE, conhecimento e prática em informática.

OBS: Interessados deverão levar a carteira de trabalho e número do CPF no SINE para encaminhamento

7– AUXILIAR DE PRODUÇÃO – 01 vaga – TRÊS PASSOS

Trabalhar com motosserra e serra circular.

Horário de trabalho: Segunda à sexta 7:30 as 11:30 e 13:15 as 18:00

Remuneração: a combinar

Requisitos: Ter CNH, possuir experiência com motosserra e serra circular.

OBS: Entrar em contato com o Diego na Madeireira e Marcenaria Streit, rua dos Estados, 1470, Bela Vista telefone 55 3522 9492

8– DOMESTICA – 01 vaga – TRÊS PASSOS

Limpeza da casa e eventualmente cozinhar.

Remuneração: Salário regional

Requisitos: Possuir experiência, referências e saber cozinhar.

OBS: Interessados deverão levar a carteira de trabalho e número do CPF no SINE para encaminhamento

9 – MOTORISTA CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE – 01 vaga – TRÊS PASSOS

Fazer entrega de material de construção com caminhão caçamba basculante. Carregar e descarregar.

Horário de trabalho: 7:40 as 11:40 e 13:40 as 18:00

Remuneração: Primeiro e segundo mês R$ 1.500 após R$ 1.600 sem descontos, valor líquido

Requisitos: Possuir CNH C e TER EXPERIENCIA EM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE.

OBS: Interessados deverão levar a carteira de trabalho, CNH e número do CPF no SINE para encaminhamento

10 – AUXILIAR DE ESTOQUE – 01 vaga – TRÊS PASSOS

Auxiliar na conferência e recebimento de mercadorias, organização de estoque.

Remuneração: compatível com a função

Requisitos: Possuir experiência de no mínimo 6 meses na área, ensino médio completo, organização, pró-atividade e bom relacionamento interpessoal.

OBS: Interessados deverão levar a carteira de trabalho e número do CPF no SINE para encaminhamento

11 – ELETRICISTA AUTOMOTIVO – 01 vaga – TRÊS PASSOS

Instalações de alarmes, trava elétrica e etc…

Remuneração: a combinar

Requisitos: Conhecimento na parte elétrica automotiva

OBS: Interessados deverão levar currículo no SINE para encaminhamento

12 – OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS – 02 vagas – TRÊS PASSOS

Operar máquinas e equipamentos de baixa, média e alta complexidade, dentro do processo produtivo, garantindo a continuidade do processo.

Horário de trabalho: noturno

Requisitos: Ensino Médio completo e CNH B

Remuneração: a combinar + plano de saúde, vale-alimentação, restaurante na empresa, plano odontológico, uniforme.

OBS: Interessados deverão levar a carteira de trabalho e número do CPF no SINE para encaminhamento

13 – OPERADOR DE PRODUÇÃO – 40 vagas – TRÊS PASSOS

Responsável pelas atividades iniciais do processo produtivo, podendo estar envolvido em atividade de pequenas e médias complexividades, dentro das áreas produtivas de corte, abate, refile e desossa de suínos.

Horário de trabalho: diurno e noturno

Remuneração: a combinar + plano de saúde, vale-alimentação, restaurante na empresa, plano odontológico, uniforme.

Requisitos: sem experiência

OBS: Interessados deverão levar a carteira de trabalho e número do CPF no SINE para encaminhamento

14 – OPERADOR DE CALDEIRA – 03 vagas – TRÊS PASSOS

Horário de trabalho: diurno e noturno

Remuneração: a combinar + plano de saúde, vale-alimentação, restaurante na empresa, plano odontológico.

Requisitos: Ensino Médio Completo. Formação NR13 e no mínimo 6 meses de experiência

OBS: Interessados deverão levar a carteira de trabalho e número do CPF no SINE para encaminhamento

15 – ELETROMECANICO/ ELETROTECNICO – 06 vagas – TRÊS PASSOS

Responsável pelas atividades de manutenção corretiva, preventiva e preditiva dos componentes e motores elétricos e instalações elétricas, máquinas e equipamentos, mediante execução das atividades, visando eliminar paradas de produção.

Horário de trabalho: diurno e noturno

Remuneração: a combinar + plano de saúde, vale-alimentação, restaurante na empresa, plano odontológico, uniforme.

Requisitos: Técnico Eletrotécnico/Eletromecânico (concluído)Possuir Carteira do Conselho de Classe; Certificado de Formação (40 horas) e Reciclagem (16 horas) de NR 10 (válido – últimos 24 meses);

OBS: Interessados deverão levar a carteira de trabalho e número do CPF no SINE para encaminhamento

16 – SERRALHEIRO E SOLDADOR – 01 vaga – TRÊS PASSOS

Solda eletrodo e Mig

Remuneração: a combinar, comissão por produção

Requisitos: Ter experiência de no mínimo 6 meses e disponibilidade de viagens.

OBS: Enviar currículo para laudinodiemer@bol.com.br telefone (55) 99985 6700

17 – REPRESENTANTE COMERCIAL – 02 vagas – TRÊS PASSOS E REGIÃO

Visitar lojas e empresas e vender os produtos da marca Roberts Camisaria.

Remuneração: R$ 2.500

Requisitos: Ter CNH AB, no mínimo 6 meses de experiência, ensino médio.

OBS: Enviar currículo para robertscamisaria@gail.com telefone 47 93300 1729

