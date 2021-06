Humaitá registra o 5º óbito em decorrência da Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

Humaitá registrou o 5º óbito de paciente por complicações da Covid-19. A vítima é Valdir Antônio Albring, de 64 anos, que faleceu às 3h20 no Hospital Adesco de Humaitá. Mais conhecido pelo apelido de “bandido”, Valdir foi um empresário humaitense do setor de alimentação que ficou reconhecido em toda a região. O sepultamento ocorreu às 7h30 desta quarta-feira, sem velório, no Cemitério Municipal de Humaitá.

Boletim atualizado nesta manhã pela Secretaria Municipal de Saúde informa que Humaitá possui 31 casos ativos de Covid-19, todos em isolamento domiciliar. Do total de 344 confirmados, 308 estão recuperados e cinco óbitos desde o início da pandemia. Nenhum paciente humaitense está hospitalizado neste momento.

Desde a última sexta-feira, quando o boletim municipal anterior foi publicado, 16 novos casos foram registrados na cidade. Nove pacientes são do sexo feminino com idades de 16, 18, 23, 24, 25, 36, 46, 51 e 55 anos e outros sete masculinos com idades de 32, 39, 43, 54, 55, 60 e 64 anos.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

