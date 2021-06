Esperança na ponta da agulha – Entrelinhas

Compartilhar Pin 0 Compart.

Em quantidade tão pequena o líquido precioso é injetado em seu corpo e a sensação é a de que uma armadura invisível começa a se formar para te livrar de algo assustador.

Assim se pode descrever o efeito emocional decorrente da aplicação da tão esperada vacina contra Covid.

Enquanto a fila organizada com o distanciamento necessário avança observavam-se as faces cheias de expectativa diante da oportunidade de ficar imune ao vírus que ceifa milhares de vidas todos os dias no mundo. Ansiedade, lágrimas e os sorrisos ocultos pelas máscaras marcam os rostos de cada um que adentra o posto de saúde, na busca da prevenção contra a doença causadora da pandemia que se estende por mais tempo do que qualquer um poderia imaginar.

Abençoados os que alcançam essa oportunidade, embora siga a lástima e a tristeza pelas vidas que se foram antes desse momento, às quais não chegou a tempo a vacinação.

Vale ressaltar aqui também a gentileza no atendimento por parte dos funcionários e enfermeiras, que se empenham em organizar com todos os cuidados a dinâmica da vacinação, tratando com respeito a todos, mostrando bom humor e descontraindo o ambiente. Fazem toda a diferença.

O dia da vacina marca novo ciclo. O ciclo da esperança de dias melhores, de um futuro possível e da volta de uma vida normal.

Gratidão pela ciência e seus mentores que possibilitaram em tempo recorde a existência das vacinas contra coronavírus, aos que colaboraram para sua chegada em cada cidade, em cada posto de saúde, aos profissionais que as aplicam e a Deus que através da fé permite persistir e acreditar que dias melhores virão. Amém.

Por Marlene Staub – Portela Online

