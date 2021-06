Dentro do Jogo: Recuperação colorada ficou pelo caminho

Compartilhar Pin 0 Compart.

Somar três ou um ponto é importante quando se joga em casa. Diante do Atlético-MG, uma equipe tecnicamente igual até um pouco superior ao Inter, um empate já era bom.

E contra times onde o embate técnico é igual ou superior atenção não pode faltar. A pressão inicial imposta pelos atleticanos deu certo, intensos e com qualidade armam uma jogada que envolve o sistema defensivo colorado.

Um jogador atrai a marcação enquanto seu companheiro entra em velocidade livre na área para marcar, foi assim que o galo conseguiu seu gol.

Outra boa estratégia do time mineiro foi a de um meio de campo bem ocupado, assim dificultava as articulações colorada e principalmente as movimentações de Taison e Edenilson.

Os colorados até equilibraram o duelo, mas acabaram esbarrando nos seus próprios erros. Faltou tranquilidade e qualidade nos passes e finalizações.

Ocupou a área ofensiva quando adiantou suas linhas, mas faltou abrir as jogadas pelas laterais, jogavam pelo meio onde o adversário marcava forte.

O Inter pressionou, mas foi uma pressão sem qualidade. Mais uma derrota que freia a recuperação colorada no brasileirão. A definição do novo comandante será importante para o crescimento da equipe na competição.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

