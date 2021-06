Pai, mãe e filha morrem em acidente em Santa Vitória do Palmar. Filho de 5 anos sobreviveu

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: PRF

Três pessoas da mesma família morreram após um acidente na manhã de segunda-feira (14), na BR-471, em Santa Vitória do Palmar, no sul do Estado. Elas moravam no município e estavam voltando para casa após uma viagem a Santa Catarina, de acordo com a Polícia Civil.

As vítimas foram identificadas como Ubiratan Schwalm Jobim, 32 anos, Denise Andrade Ferreira, 27 anos, e Dyelli Ferreira Jobim, 7 anos. O outro filho do casal, de 5 anos, que também estava no carro, teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital local. Ele teve alta e está com os avós, conforme a polícia.

O acidente ocorreu no km 599 da rodovia, quando o Fiat Siena, em que a família transitava, e um ônibus colidiram. O motorista do ônibus não se feriu. Ele dirigia um coletivo interdistrital, que fazia a linha Santa Vitória do Palmar x Curral Alto (um distrito do município). No veículo, estavam quatro passageiros e apenas um dele teve lesões leves.

A investigação fica a cargo da delegada de Santa Vitória, Tauane Andrighi. Nesta terça-feira (15), testemunhas e familiares das vítimas devem ser ouvidas.

Fonte: Gaúcha ZH

