Derrubadas e Tenente Portela – Notas de falecimento

Compartilhar Pin 0 Compart.



Nome: Ketlyn Gabriela Ramos de Oliveira

Idade: 16 dias

Horário do óbito: 00:45 h desta terça-feira, 15/07/21

Local do óbito: Hospital de Clínicas de Passo Fundo

Velório: Capela mortuária de Derrubadas

Sepultamento: as 17 hs de hoje

Cemitério: Municipal de Derrubadas

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Nome: Lourdes Maria Pandolfo

Idade: 66 anos

Horário do óbito,: 02:00h desta terça-feira 15/06/21

Local do óbito: sua residência em Tenente Portela

Velório: Não haverá

Sepultamento: às 9h30 de hoje

Cemitério: Municipal de Ten.portela

Aos familiares e amigos às condolências da Funerária São Jorge e do site Portela Online.

Curtir isso: Curtir Carregando...