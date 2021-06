Confira as vagas de emprego disponíveis no Sine de Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Confira no site Portela Online as vagas disponíveis no Sine de Tenente Portela:





01 – Auxiliar de RH/Folha de Pagamento

01- Auxiliar de contabilidade (Para Homem com experiência)

05 – Costureiro (a)

01 – Mecânico

01 – Mecânico de motos com experiência

01 – Consultor de vendas

01 – Serralheiro

01 – Vidraceiro

02 – Casal para cuidar de sorveteria.



01 – Servente de obras

01 – Assistente de engenharia

01 – Açougueiro

01 – Confeiteiro

02 – Atendente Comercial

01 – Caixa

01 – Empacotador

04 – Serviços gerais

03 – Vagas para cadastro reserva (Supermercado)

01 – Técnico de campo, cursando técnico agrícola, agropecuária, veterinária ou áreas afins. (Experiência em atividades leiteiras e CNH categoria B)

01 – Auxiliar de limpeza e lavanderia.



Dúvidas diretamente com o Sine pelo fone (55) 3551-1863.





