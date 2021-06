Três Passos confirma o 56° óbito por Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Secretaria de Saúde de Três Passos confirmou na tarde desta segunda-feira (14), o 56° óbito por Covid-19.

A vítima é um homem de 67 anos que faleceu no dia 10 de junho. Ele havia recebido alta da UTI-Covid no dia 09 de junho indo para o leito clínico com diagnóstico de recuperado. No dia seguinte teve uma piora devido às sequelas, vindo a óbito.

A Secretaria de Saúde do RS confirmou o óbito como Covid-19 no boletim de sábado dia 12 de junho.

Fonte: MB Notícias

