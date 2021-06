Teto de veículo é arrancado em acidente envolvendo retroescavadeira em Crissiumal

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: reprodução Whatsapp

Um Fiat Siena teve o teto arrancado em um acidente de trânsito na tarde do último sábado (12) na ERS-305, interior de Crissiumal. O acidente envolveu o Siena e uma máquina retroescavadeira na localidade de Lajeado Crissiumal, nas proximidades do antigo salão comunitário.

Conforme a Brigada Militar, o operador estacionou a máquina ao lado da rodovia com a concha levantada. O acidente ocorreu no momento em que o operador baixou a concha, sem perceber a aproximação do Siena que passava pelo local. A concha da máquina acertou o para-brisa do carro e arrancou o teto.

O casal, ocupante do Siena, se feriu sem gravidade.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

