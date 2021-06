Semana começa com sol e frio em Tenente Portela e região

Compartilhar Pin 0 Compart.

A semana começa com tempo seco e frio em Tenente Portela e região celeiro. O sol deve predominar ao longo do dia desta segunda-feira (14), com a temperatura na parte da tarde atingindo no máximo a casa dos 23ºC nos pontos mais quentes da região.

Na terça-feira (15), há chance de chuva isolada da tarde para noite em alguns pontos da região Celeiro.

O frio deve se intensificar a partir de quarta-feira (16), com a temperatura ficado abaixo do 5ºC em vários pontos na região e com formação de geada generalizada.

A quinta-feira (17), deve ser marcada pelo sol e muito frio em Tenente Portela e região, com máximas que não irão ultrapassar a marca dos 15ºC.



Na sexta-feira(18), o sol predomina na primeira do dia mas há chance de chuva fraca e isolada durante a noite.

