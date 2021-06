Sede Nova confirma um caso positivo e dois suspeitos de Febre Chikungunya

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Prefeitura de Sede Nova

Na tarde do último sábado, 12 de junho, a equipe de Vigilância Ambiental de Sede Nova (Agente de Combate a Endemias João Modesto e o Inspetor Sanitário e Ambiental Juares Zanella de Jesus) realizaram o bloqueio químico para o controle do mosquito Aedes Aegypti (dengue) em alguns quarteirões da área urbana e em uma residência no interior do município de Sede Nova.

A dedetização foi realizada em virtude de haver um caso de Febre Chikungunya confirmado e dois em investigação no município.

A vigilância ambiental reforça a necessidade da realização do controle e combate do mosquito Aedes Aegypti adulto para não ter o risco da ocorrência de um surto da referida doença que é transmitida pelo mosquito da dengue contaminado.

A Febre Chikungunya apresenta os seguintes sintomas: febre alta, dores nas articulações, dor de cabeça entre outros.

