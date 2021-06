Homem de 31 anos é a 28ª vítima da Covid-19 em Santo Augusto

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Bom Pastor, estão comunicando mais um falecimento por covid-19, em Santo Augusto.

A 28ª vítima, do sexo masculino, tinha 31 anos, internou no Hospital Bom Pastor no dia 28/05/21. No dia 03 de junho foi entubado e transferido para Hospital Bom Pastor de Ijuí, não resistindo e vindo a falecer as 3h20min desta segunda-feira, 14 de junho. Paciente tinha obesidade como comorbidade.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

O Poder Executivo de Santo Augusto lastimou imensamente mais esta perda e se solidarizou com os familiares e amigos.

Santo Augusto tem hoje 110 casos ativos de Coronavírus.

Fonte: MB Notícias

Curtir isso: Curtir Carregando...