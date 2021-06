Dentro do Jogo: Um domingo repleto de futebol

Compartilhar Pin 0 Compart.

Brasileirão terceira rodada e a dupla Gre-Nal tentando se reequilibrar. Na Copa América Seleção busca a continuidade dos bons resultados, foi um domingo repleto de futebol.

Em plena Arena o Grêmio sofreu e perdeu. Surpreendido pela estratégia do Atlético-PR a equipe tricolor foi envolvida e amarrada, criou pouco e não conseguiu passar pela boa marcação do adversário.

Os paranaenses anularam o principal jogador gremista, Ferreira não teve espaço para suas jogadas que desequilibram uma partida. Foi um Grêmio pouco inspirado e anulado, precisa de uma rápida reação na competição para não se atrasar.

Sem técnico, mas com uma vitória. O Inter de certa forma ameniza os recentes maus resultados. Mesmo que tenha apresentado alguns sinais de melhora, o colorado ainda tem problemas para corrigir.

Diante do Bahia a equipe estava mais organizada, principalmente no meio de campo com boa movimentação de seus meias, bem ofensivamente e defensivamente.

Mais ligado no jogo, mesmo quando ficou com um jogador a menos chegou forte no ataque e principalmente conseguiu sustentar os três pontos. Resultado que ameniza as últimas derrotas, o grupo ainda precisa readquirir mais confiança.

Pela Copa América, a Seleção não encontrou dificuldades para estrear com uma vitória. Contra a Venezuela o Brasil teve domínio e o controle das ações ofensivas e defensivas.

Com presença no ataque e volume de criação o resultado de apenas três gols poderia ter sido maior.

Everton Ribeiro deu mais força para a equipe e Neymar novamente sendo protagonista e correspondendo. Estreia com pé direito e sequencia de bons resultados, a seleção sendo a seleção.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

