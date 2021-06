Corpo de Bombeiros de Itapiranga SC atende acidentes na SC 163

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na última quinta-feira (10), por volta das 13h05min, o Corpo de Bombeiros de Itapiranga SC, realizou atendimento de incêndio em veículo na rodovia SC 163, na comunidade de Linha Cordilheira, interior do município.

No local foi constatado que o veículo Chevrolet Spin ano 2018, com placa Mercosul, estava totalmente envolvido pelas chamas ao lado da rodovia. A guarnição iniciou o combate às chamas com uso do mangotinho utilizando cerca de 1000 litros de água para combate as chamas.

No local ainda foi atingido com danos de pequena monta na porta traseira, por estar estacionado próximo ao veículo incendiado o veículo Fiat Ducato ano 2021, o qual teve as chamas contidas com uso de extintor de incêndio do comércio ao lado. A guarnição da Polícia Militar estava no local e auxiliou no controle do trânsito.

O condutor do veículo saiu ileso e não soube informar o que havia causado o incêndio.

E por volta das 18h50min houve em linha Santa Fé Alta (curva do médico) na SC-163, no interior de Itapiranga SC, uma saída de pista com colisão em árvore do veículo GM Corsa sedam de cor prata com placas de Itapiranga conduzido por um masculino de 52 anos.

Ao chegar no local foi verificado que o condutor e único ocupante do veículo já estava fora do carro. O homem foi conduzido para dentro ambulância onde foi verificado sinais vitais com limpeza de algumas escoriações provocadas por estilhaço de vidro no braço direito. A vítima ainda relatava dor no ombro esquerdo devido a ação do cinto de segurança.

Após procedimento o condutor do veículo foi conduzido para avaliação médica. A guarnição do caminhão efetuou o desligamento dos cabos da bateria para evitar qualquer fonte de ignição no veículo. O local foi sinalizado e contou com apoio guarnição da PM que fez o controle do trânsito no local.

