Coronel Bicaco: Acidente envolvendo ônibus da empresa Ouro e Prata

Foto: divulgação

No inicio da manhã desta segunda-feira (14) na BR-486, na localidade de Galpões interior de Coronel Bicaco, um ônibus da empresa Ouro e Prata que fazia o trajeto Porto Alegre/Barra do Guarita acabou saindo pista após o motorista desviar de animais que se encontravam na via.

Informações preliminares são de que, para evitar o impacto com os animais, o motorista foi obrigado a tirar o veículo de seu trajeto normal e acabou caindo no outro lado da via.

Segundo informações ocorreram somente danos materiais, os passageiros nada sofreram e a empresa de imediato providenciou outro veículo para que o ônibus seguisse seu itinerário.

Fonte: Observador Regional

