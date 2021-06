BM prende homem por tráfico de entorpecentes em Ijuí

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar/divulgação

Na madrugada deste domingo (13/06/2021), a Brigada Militar de Ijuí recebeu informações através de denúncia anônima, de que um indivíduo oriundo da região metropolitana estaria traficando na Rua Agenor Oliveira de Carvalho no Bairro das Chácaras.

Policiais da Força Tática da Brigada Militar fizeram uma incursão a pé no local informado, sendo que foram avistados e abordados dois indivíduos suspeitos conversando na via pública, os quais foram identificados como: um homem de 32 anos natural de Ijuí, possuidor de diversos antecedentes por delitos contra o patrimônio, na busca pessoal foi encontrado com ele uma carteira e um aparelho celular. Ele Informou aos policiais ter ido ao local para comprar entorpecentes.

Já segundo indivíduo foi identificado como um homem de 22 anos natural de Canoas-RS, com antecedentes criminais por ameaça, posse de entorpecentes, tráfico de entorpecentes, já tendo passagem pelo sistema prisional.

Durante a busca pessoal foi localizado com ele 100 pedras de crack (9,60g); 01 invólucro de plástico contendo 02 gramas de crack; 01 aparelho celular Alcatel; e o valor de R$ 360,15. Ele informou aos policiais que veio da cidade de Canoas par traficar e pertence a uma organização criminosa.

Diante dos fatos os policiais deram voz de prisão ao traficante, sendo que o segundo indivíduo foi arrolado como testemunha, sendo ambos conduzidos até a UPA para exames de saúde e posteriormente apresentados na Delegacia de Polícia juntamente com o material apreendido, onde foi lavrado o flagrante do acusado por tráfico de entorpecentes.

