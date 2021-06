Motorista morre preso à carga em Seberi

Compartilhar Pin 0 Compart.

Fotos: Renato Martins

O motorista Ivanir Bourscheidt, de 47 anos, foi encontrado em óbito no meio de uma carga de pré-moldados de concreto na manhã deste sábado (12) em Seberi. Segundo apurado pela Polícia Civil que atendeu a ocorrência, provavelmente o motorista teria estacionado a carreta e tentado ajeitar a carga ocorrendo a fatalidade.

A carreta com placas de São José do Cedro/SC estava estacionada com pisca-alertas acionado desde a noite de ontem (11), no Km 47 da BR 386, em frente ao posto Kakareko. Segundo um colega motorista de nome Joel que transitava pela BR e o conhecia, avistou o caminhão estacionado e parou para verificar.

Ao procurar o motorista, o achou preso à carga na carroceria do caminhão. O caminhão estava estacionado desde a noite de ontem e, segundo a polícia, o acidente provavelmente de trabalho com óbito está sendo investigado para levantar as causas.

O procedimento de retirada do corpo ocorreu por volta das 10.30h e envolveu um caminhão guincho e a funerária local para posterior encaminhamento do corpo ao IML para perícia. A PRF fez o controle do trânsito no local.

Reportagem: Renato Martins – Rádio Seberi

