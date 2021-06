Três Passos: DNIT relata furto de cabos e vandalismo no relógio medidor das lombadas eletrônicas na BR-468. Equipamento foi religado nesta sexta-feira

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Marcos Benites

A reportagem da Rádio Alto Uruguai entrou em contato com a superintendência do DNIT, em Porto Alegre, para obter informações a respeito das lombadas eletrônicas, localizadas no km 103 da BR 468, nas proximidades do Seminário São Pascoal, que não estão com os relógios medidores de velocidade funcionando há algumas semanas.

O DNIT informou que uma equipe técnica foi até o local e identificou o furto de cabos da rede elétrica e vandalismo no relógio medidor que alimentavam os equipamentos com problema, respectivamente instalados nos km 103,1 e km 103,3 da BR 468/RS.

A companhia de energia elétrica foi notificada sobre o problema e um pedido de religação emergencial já foi providenciado. O equipamento foi religado nesta sexta-feira (11), e está operando normalmente.

Há dúvidas de condutores se os equipamentos seguiram operando neste período em que o visor das lombadas eletrônicas não esteve funcionando.

Sobre a emissão de multas, o DNIT orienta que os condutores consultem o site: servicos.dnit.gov.br/multas e verifiquem a situação do seu veículo. Motoristas que, assim desejarem, podem entrar com protocolo de contestação. Cada caso será avaliado individualmente pelo setor responsável.

Fonte: Rádio Alto Uruguai e MB Notícias

