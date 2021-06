Padre Guido Taffarel testa positivo para Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

O padre Guido Taffarel testou positivo para a Covid-19 e está internado no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. O pároco sentiu os primeiros sintomas nessa quarta-feira e ontem, quinta-feira, 10 de junho, precisou ser levado ao HSA ao ser diagnosticado o aumento de febre no religioso.

A secretaria da Paróquia divulgou na manhã desta sexta-feira, 11 de junho, um comunicado suspendo suas diversas atividades. Leia abaixo a íntegra.

No dia 18 de março deste ano Padre Guido completou 80 anos de idade e está a quase 50 anos a frente da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Tenente Portela.

COMUNICADO

“A Paróquia Nossa Senhora Aparecida comunica que pelos próximos 10 dia, osu seja, ate o dia 21 de Junho, as atividades paroquiais que envolvem os padres, secretaria paroquial e centro de pastoral como missas, encontros, visitas, batizadas, entrevistas de casamento, curso de batizados, curso de ministros e catequese da Matriz, estarão suspensas.

Os padres da paróquia estão em isolamento domiciliar, devido ao pároco, cônego Guido Taffarel ter testado positivo para o teste do Covid 19. Ele esta bem de saúde, apresentando um pouco de fadiga, esta em isolamento preventivo no hospital Santo Antônio de Tenente Portela. Peço a todos que rezem por nos. As atividades nas comunidades como catequese celebrações da palavra continuam normalmente. Só as missas serão transferidas até que a situação seja resolvida.”

