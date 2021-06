Erval Seco: Colisão frontal deixa feridos na ERS 585

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Maicon Ferreira | Rádio Avenida FM

Um grave acidente envolvendo uma camioneta F 1000 e um Fox vermelho ocorreu na noite desta quinta-feira, 10, na ERS 585, rodovia que liga Erval Seco a Seberi. Conforme informações de populares, o motorista que conduzia a F 1000, sentido Seberi colidiu frontalmente com o Fox ,que transitava sentido contrário. Relatos de motoristas que passavam pelo local, dão conta que o condutor da camioneta trafegava no meio da rodovia.

No Fox havia somente um jovem motorista, que foi socorrido em estado de saúde estável e encaminhado até o Hospital Pio XII. Já na camioneta, além do condutor havia também um passageiro. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Frederico Westphalen esteve no local para realizar o desencarceramento da F1000 para a retirada do motorista que ficou preso nas ferragens. Ambos foram encaminhados pela equipe do SAMU até o hospital da cidade vizinha, em estado de saúde estável.

O acidente foi registrado por volta das 22h45min e desde o inicio da ocorrência a pista ficou totalmente bloqueada, formando filas de veículos, situado nas proximidades do chiqueirão de porcos. Atenderam a ocorrência guarnições da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e SAMU.

Fonte: Maicon Ferreira | Rádio Avenida FM

