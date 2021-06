Imprensa participa de coletiva com o prefeito de Tenente Portela, assunto foi Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

Em entrevista coletiva, gestores municipais de Tenente Portela conclamaram a comunidade para que se engaje no esforço de conter o avanço da Covid.

Tenente Portela, assim como a maioria dos Municípios gaúchos, está vivendo mais um momento crítico da pandemia de Covid-19. O número de casos ativos da doença tem se mantido alto e as internações no Hospital Santo Antônio atingiram o limite da capacidade. Estes indicadores mostram que é preciso reforçar as medidas de enfrentamento ao vírus.

Foi com este objetivo que o prefeito Rosemar Sala chamou a imprensa local para uma entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 10. Além do chefe do Executivo, participaram os secretários de Desenvolvimento Econômico, Leonardo Siqueira; de Saúde e Saneamento, Magna Sinhori, e de Administrarão, Planejamento e Comunicação Social, Paulo Farias.

Na conversa transmitida ao vivo, os gestores municipais invocaram para que a população redobre os cuidados e siga os protocolos sanitários, sob pena de que sejam adotadas restrições mais severas para reduzir a incidência da doença.

Nesta quinta, Tenente Portela, chegou a 77 casos ativos. A média é de 10 novos casos a cada 24 horas. No HSA, 25 pacientes positivos ocupam os leitos Covid, sendo 18 na UTI e na emergência intensiva. Entre os internados, estão quatro cidadãos portelenses. Outros dois, tiveram que ser transferidos para Novo Hamburgo e Cruz Alta, haja vista, a falta de leitos de UTI na casa de saúde local. Este boletim epidemiológico atesta a necessidade de engajamento da comunidade para interromper o avanço da pandemia.

O reforço aos protocolos sanitários básicos, como o uso de máscara, a higienização com álcool gel e o fim das aglomerações, é o primeiro passo nesta luta, destacou o prefeito. Rosemar Sala, entende que os próximos dias serão decisivos, e que o cidadão não pode relaxar. O prefeito acredita que com o incremento na vacinação, que hoje já contemplou com as duas doses aproximadamente 30% da população, os casos graves da doença serão reduzidos.

Para aqueles que, mesmo com o apelo das autoridades, não seguirem as determinações, a fiscalização municipal agirá com mais rigor. As campanhas de conscientização também serão retomadas. Rosemar Sala ressaltou que neste momento, a escolha ainda é pelo bom senso, pela responsabilidade e espírito coletivo, mas caso o cenário não mude, serão adotadas medidas mais enérgicas, a exemplo do que esta sendo feito em algumas cidades. “Vamos juntos vencer esta batalha, vender este vírus, nós juntos somos muito fortes”, finalizou o prefeito.

