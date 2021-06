Administração busca a reativação de aeroporto em Três Passos

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Prefeitura de Três Passos

A Administração Municipal de Três Passos está empenhada em promover o desenvolvimento da cidade, e consequentemente da Região Celeiro.

Após uma importante reunião na semana passada, em Porto Alegre, com o Diretor do Departamento Aéreo Portuário (DAP), Leandro Taborda, desta vez o Prefeito Municipal de Três Passos foi até Brasília, na Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), onde encontrou-se nesta quarta-feira (09/06), com o Gerente de Fiscalização da Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária, Marcos Eurich, a Gerente Técnica de Gerenciamento de Risco da Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária, Erica Ramalho, e a assessora parlamentar do Deputado Lucas Redecker.

“O Município entende de fundamental importância para o seu desenvolvimento a existência de um aeroporto local, pois passará a ter mais uma opção logística para as empresas e população de toda microrregião”, salienta o Prefeito Arlei, tendo em vista os custos do transporte aéreo, tanto de passageiros como matérias-primas, que está se tornando economicamente viável, o que demonstra que este ramo de transporte será cada vez mais utilizado.

Este aeroporto já estava cadastrado como aeródromo através de portaria, porém foi excluído em 2013, a pedido da Administração Municipal da época, que tinha entendimento diferente, e todo este espaço ficou sem ocupação desde aquele período. A área possui todas as condições para receber um aeródromo, com uma pista de 1.300m de terra.

