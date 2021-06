PRF apreende bebidas importadas ilegalmente em Cruz Alta

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: PRF/divulgação

Durante operação de combate a criminalidade, com apoio do setor de inteligência, a PRF apreendeu na tarde de terça-feira (08), na BR 158 em Cruz Alta, 48 garrafas de espumante avaliadas em aproximadamente R$ 18.000,00, provenientes do Uruguai.

A mercadoria era transportada em uma caminhonete Montana emplacado em Ibirubá.

O transportador da mercadoria, um senhor de 63 anos, não havia feito a importação legal das bebidas.

As bebidas foram apreendidas e encaminhadas à Receita Federal de Santo Ângelo.

Fonte: PRF

