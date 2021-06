Indivíduo é vítima de tentativa de execução em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um homem de 44 anos de idade, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi vítima de uma tentativa de homicídio, mas que segundo a polícia pode ser interpretada inicialmente como uma aparente tentativa de execução na noite desta terça-feira, 8 de junho, na Avenida Santa Rosa, próximo a um posto de combustível.

Conforme a Polícia Civil, o indivíduo acabou sendo alvejado com apenas um tiro no braço esquerdo, mas a investigação policial apurou que 7 cartuchos de uma pistola 9mm foram deflagrados (veja a foto que o site Portela Online teve acesso com exclusividade) a maioria deles deixaram marcas e perfurações em um muro.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Santo Antônio onde recebe atendimento médico.

O fato ocorreu por volta das 18h50 e deixou pedestres e moradores do entorno apavorados com a quantidade de estampidos provocados pelos disparos.

A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime. O indivíduo baleado não corre de risco de morte.

A Polícia Civil não confirmou se o homem tem ocorrências policiais em seu nome.

