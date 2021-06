Detento resgatado por criminosos em Caxias do Sul é encontrado morto em Porto Alegre

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Polícia Civil/divulgação

O detento resgatado por comparsas na ação que resultou na morte do agente da Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe) Clóvis Antonio Roman, 54 anos, em Caxias do Sul, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (9) em Porto Alegre. Guilherme Fernando Mendonça Huff estava escondido em um apartamento na Avenida Independência, no Centro da Capital.

A informação inicial repassada pelas autoridades de segurança é de que ele teria dado um tiro contra si mesmo quando as equipes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e do setor de inteligência da Brigada Militar chegaram ao local.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Outros dois suspeitos foram presos na mesma ação no apartamento.

As autoridades ainda procuram outro suspeito em outra área da cidade.

Fonte: Gaúcha ZH

Curtir isso: Curtir Carregando...