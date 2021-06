Compartilhar Pin 0 Compart.

Um Fiat foi completamente destruído por um incêndio no início da noite desta quarta-feira, 9 de junho, às margens da ERS-330, nas proximidades do KM 10, em Tenente Portela.

Os Bombeiros do município foram acionados e se deslocaram, mas as chamas já haviam tomado conta do veículo e pouco pode ser feito, além do controle das chamas a realização do rescaldo.

As causas do sinistro são desconhecidas. Ninguém se feriu.

