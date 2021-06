Casos positivos de Covid-19 são notificados na rede municipal de ensino em Três Passos

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Rádio Alto Uruguai

Após um mês da retomada gradativa das aulas presenciais na rede municipal de ensino, o município Três Passos segue monitorando possíveis casos de síndrome gripal e que possam avançar para casos de Covid-19.

A reportagem da Rádio Alto Uruguai, em contato com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), apurou que na segunda quinzena de maio, três casos positivos de coronavírus foram confirmados: duas servidoras da Creche Dona Vanda, localizada no bairro Sulserra, e uma servidora da Creche Tia Mercedes, no bairro Pindorama.

Outros 34 casos de sintomas respiratórios ou de síndrome gripal foram notificados entre servidores das 18 escolas da rede municipal de ensino.

Entre estudantes ou familiares de estudantes, 105 notificações de sintomas ou síndromes gripais estão listadas no período da segunda quinzena de maio.

A Escola Municipal Bispo Pedro Fernandes Sardinha, de Barra da Romana, e as creches Primeiros Passos (bairro Érico Veríssimo) e Vovó Paulina (bairro de Padre Gonzáles), não apresentaram notificações gripais ou casos positivos.

De acordo com a SMEC, a orientação à comunidade escolar é para que, havendo algum tipo de sintoma compatível com a Covid-19, o servidor ou aluno comunique a escola e se mantenha em isolamento domiciliar, para que possa realizar o exame no prazo correto, evitando uma maior contaminação nos espaços escolares.

Nesta sexta-feira, dia 11 de junho, a SMEC deve apresentar mais uma prévia deste monitoramento Covid-19 nas escolas municipais, desta vez com atualização referente aos primeiros dias do mês de junho.

