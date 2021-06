Planalto: Júri de mãe de Rafael Winques é marcado para 8 de novembro

Compartilhar Pin 0 Compart.

O júri da mãe de Rafael Winques, menino morto aos 11 anos em Planalto, no Norte do RS, acontecerá a partir das 9h do dia 8 de novembro, conforme definiu a juíza Marilene Paritozotto Campagna, da comarca da cidade, nesta segunda-feira (7).

Morte de Rafael Winques em Planalto completa um ano; mãe vai a julgamento popular

Alexandra Dougokenski foi acusada pela morte da criança e irá ao banco dos réus pelos crimes de homicídio qualificado (motivo torpe, motivo fútil, meio cruel, dissimulação e recurso que dificultou a defesa), ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

São agravantes ainda os fatos do crime ter sido cometido contra menor de 14 anos e descendente.

A sessão plenária do Tribunal do Júri acontecerá na cidade, mas o local específico e as condições ainda serão definidos.

Na mesma decisão, a magistrada negou mais um pedido da defesa de revogação da prisão preventiva da ré, presa na Penitenciária Municipal de Guaíba desde julho passado.

O desaparecimento de Rafael completou um ano no dia 15 de maio. O corpo da criança foi encontrado dez dias depois, em uma caixa de papelão colocada no terreno da casa vizinha onde vivia com a mãe. A causa da morte indicada pela perícia foi asfixia mecânica, provocada por estrangulamento. Alexandra confessou o crime à época, mas atualmente a defesa nega o homicídio.

Fonte: G1 -RS

Curtir isso: Curtir Carregando...