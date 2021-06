Mulher de 25 anos é o 55° óbito por Covid-19 em Três Passos

Compartilhar Pin 0 Compart.

Três Passos confirmou no início da noite desta terça-feira (08), o 55° óbito por Covid-19. A vítima é uma mulher de 25 anos, que internou no Hospital de Caridade de Três Passos no dia 5 de junho e veio à óbito no dia 7 junho.

Ela tinha doença cardiovascular crônica, doença renal crônica, doença neurológica crônica, e Lúpus. Coletou exame sorológico dia 7, o qual deu positivo.

Três Passos tem hoje 112 casos ativos de Coronavírus e 112 suspeitos aguardando resultado laboratorial.

O município tem 448 pessoas orientadas ao isolamento domiciliar e três pacientes internados na UTI-Covid do Hospital de Caridade de Três Passos.

Fonte: MB Notícias

