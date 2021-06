Casal de idosos morre em colisão frontal entre veículos na BR 472 em Três de Maio

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Paulo Marques Notícias

Um casal de idosos foi vítima fatal de um acidente que ocorreu na tarde desta terça-feira (08), na BR 472 em Três de Maio. Uma colisão frontal ocorreu por volta das 16h30min, na localidade de Lajeado Lambedor, a aproximadamente 1km do trevo de acesso a Três de Maio.

De acordo com informações obtidas no local, o casal ocupava um Fiat Uno com placas de São Martinho que era conduzido pelo homem no sentido Três de Maio-Boa Vista do Buricá, e colidiu frontalmente contra uma caminhonete Nissan Frontier, de Santa Rosa em sentido contrário.

Os ocupantes do Uno morreram no local, o motorista e único ocupante da caminhonete foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado pelo Samu a emergência do Hospital São Vicente de Paulo. As vítimas ainda não foram identificadas.

A Brigada Militar controla o trânsito no local, e acionou a PRF de Ijuí.

Fonte: Paulo Marques Notícias

