Sicredi fortalece o compromisso com a agricultura familiar no RS

Atuação do Sicredi junto a agricultura familiar e em toda a cadeia produtiva do agronegócio fomenta o desenvolvimento econômico

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 5 milhões de associados e atuação em 24 estados e no Distrito Federal, reforça sua atuação no desenvolvimento econômico e social por meio do crédito rural. Atualmente, a instituição está entre as que mais concedem crédito para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) no Brasil, segundo dados do BNDES.

Nesse sentido, no ano passado, a atuação do Sicredi no Rio Grande do Sul impactou mais de 51 mil famílias por meio do Pronaf, o que corresponde a mais de 70% das operações de crédito rural liberadas pela instituição no estado em 2020, representando um volume de R$ 3,3 bilhões.

“A proximidade do Sicredi com o associado permite entender suas necessidades e como atendê-las da melhor maneira possível, oferecendo as soluções mais adequadas para cada realidade. A oferta de crédito para agricultores familiares representa um impulso ao desenvolvimento sustentável das economias locais e à geração de renda e emprego nas regiões onde o Sicredi está presente”, destaca o vice-presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

Apoio ao desenvolvimento no campo

Além de apoiar a agricultura familiar por meio do Pronaf, o Sicredi, um dos principais financiadores do agronegócio no país, contabilizou, em 2020, R$ 8,4 bilhões nas liberações de crédito rural em mais de 118 mil operações no Rio Grande do Sul, um aumento de 16% em comparação com 2019, quando foram liberados mais de R$ 7 bilhões em um número superior a 117 mil operações, incluindo Pronaf, Pronamp e demais linhas de crédito rural.

Sobre o Sicredi



O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões de associados. Com presença nacional, o Sicredi está em 24 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. No Rio Grande do Sul, o Sicredi reúne mais de 1,9 milhão de associados. A cobertura no RS alcança 94% dos municípios, totalizando 619 pontos de atendimento.

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

