Dentro do Jogo: Gangorra Gre-Nal

Goleada com vexame

Irreconhecível, o pior Inter dos últimos revés. As outras derrotas coloradas não foram feias e doloridas como essa diante do Fortaleza, na verdade foi um vexame.

Placar e atuação vexatória, a equipe foi amplamente dominada pelo adversário. Decorrência de muitos erros coletivos e individuais, o Inter não teve competitividade e dinâmica de jogo.

Cederam espaços e oportunidades, o conjunto colorado estava todo desorganizado. Com um a menos ficou tudo mais complicado, sem possibilidade e poder de reação os comandados de Ramírez viram o passeio do Fortaleza em campo que, aliás, teve todo mérito para vencer.

Ou Ramírez muda seu pensamento dando sequencia para um time titular, caso contrário o Inter vai penar nos campeonatos que disputa, principalmente no brasileiro.

Mais um título tricolor

O Grêmio segue com sua coleção de taças, o BI da Recopa Gaúcha foi conquistado diante do Santa Cruz na manhã deste domingo.

Mesmo com um time reserva o tricolor dominou e construiu uma vitória tranquila.

O início foi mais pesado, as duas equipes buscando espaços para armar suas jogadas de ataque. Posicionado defensivamente o Santa Cruz dificultou as chegadas dos gremistas nos primeiros minutos.

Com o decorrer da partida, entrosados e com mais volume, os ataques tricolor fluíram com mais qualidade.

Superior e se impondo mais, os gremistas construíram o placar e sem grandes dificuldades confirmam mais uma conquista.

Com mais uma taça, sem diferença entre reservas e titulares o Grêmio vai em busca de mais conquistas tendo boas condições de alcança-las.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

