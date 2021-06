Acidente deixa quadro adultos e uma criança gravemente feridos em Marques de Souza

Compartilhar Pin 0 Compart.

Por volta das 5h45min deste domingo (06), ocorreu uma colisão frontal no km 328,5 da BR 386 em Marques de Souza, envolvendo a camioneta Renault Duster com placa de Bom Retiro do Sul e o automóvel VW T-Cross com placa de Belo Horizonte-MG.

Segundo a PRF, a Duster deslocava-se no sentido interior x capital e o T-Cross no sentido capital x interior.

Ficaram feridos com gravidade todos os ocupantes dos veículos, socorridos pelos bombeiros de Lajeado e pela concessionária da rodovia, encaminhados ao hospital Bruno Born de Lajeado.

Na Renault Duster o condutor de 42 anos, a passageira de 44 e a filha do casal de 10 anos.

No T-Cross a condutora de 25 anos moradora de Esteio e o passageiro de 29 anos morador de Novo Hamburgo.

O trânsito já está totalmente liberado.

Fonte: PRF

