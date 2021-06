Velório de Cristiano Trautmann ocorrerá na tarde deste sábado na Funerária São Jorge

Compartilhar Pin 0 Compart.



O velório do locutor e empresário Cristiano Megier Trautmann está previsto para ter início a partir das 14h30 deste sábado, 05 de junho, na Funerária São Jorge, em Tenente Portela, após o translado de seu corpo que está na capital do estado.

O radialista faleceu às 5h desta madrugada por complicações provocadas pela Covid-19. Ele estava internado inicialmente no Hospital Santo Antônio e posteriormente, há poucos dias, foi transferido para Hospital de Clínicas de Porto Alegre não resistiu. De acordo com Secretaria Municipal de Saúde de Tenente Portela, ele apresentou os primeiros sintomas em 27 de abril , sendo internado na UTI do HSA no dia 6 de maio. Foi transferido para Porto Alegre em 20 de maio.

O Sepultamento de Cristiano esta previsto para ocorrer 17h no Cemitério Municipal de Tenente Portela. Ele deixa, mulher, pais, irmã e amigos enlutados.

Este é o 24º óbito provocado pela Covid-19 no município de Tenente Portela.

Aos familiares as condolências da Funerária São Jorge e do site Portela Online.

