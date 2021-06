PRF apreende dólares sem comprovação de origem em Cruz Alta

Compartilhar Pin 0 Compart.

PRF/divulgação

Na tarde desta sexta-feira, 4, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 20 mil dólares sem procedência que estavam sendo transportados num Voyage. A situação ocorreu na BR 158 em Cruz Alta.

Durante ação de combate à criminalidade, com o apoio do serviço de inteligência da PRF, foi abordado o carro que era oriundo da fronteira com o Uruguai.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

O condutor, 32 anos, de Palmeira das Missões, transportava US$ 20.000,00 dentro do veículo, que era alugado. A quantia estava dividida entre uma bolsa e um casaco.

O homem foi conduzido para a polícia judiciária federal em Santo Ângelo com o valor apreendido. Ele responderá ao processo, inicialmente, em liberdade.

PRF

Curtir isso: Curtir Carregando...