PRF apreende cocaína na BR-158 e crime organizado tem prejuízo de mais de um milhão de reais

Na noite desta sexta-feira, 4, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal de traficantes transportando cocaína da região metropolitana para o noroeste do estado. A ocorrência se deu na BR 158 em Cruz Alta. Pela tarde havia sido preso outro casal de traficantes em Bagé, também transportando cocaína.

Em ação de combate à criminalidade, com o apoio do serviço de inteligência da PRF, policiais rodoviários federais abordaram um Gol emplacado em Charqueadas. O carro era conduzido por um homem de 37 anos, com uma passageira de 43 anos, ambos de Porto Alegre.

Durante a fiscalização foram encontrados junto aos pés da mulher uma sacola com 4 tijolos de cocaína, e no bolso do casaco dela havia uma bucha da mesma droga, somando mais de 4 quilos do ilícito. Em consulta aos sistemas, os PRFs descobriram que ela já havia sido presa por tráfico de drogas.

O casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido à polícia judiciária local, com o veículo e a cocaína apreendidos. Com a quantidade de cocaína apreendida seria possível produzir mais de 10 mil porções da droga para consumo.

