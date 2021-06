População do RS deve ser vacinada até setembro estima governo

Compartilhar Pin 0 Compart.

O governo do Rio Grande do Sul anunciou, nesta sexta-feira (4), que até setembro toda a população do estado, acima de 18 anos, deve receber a primeira dose da vacina contra a Covid. O governador Eduardo Leite postou um vídeo nas redes sociais. Veja calendário abaixo.

“O RS tem a perspectiva de receber mais de 2 milhões de doses no mês de junho e com isso vai poder fazer a vacinação das pessoas mais vulneráveis, para todos os trabalhadores da educação e também garantir a primeira dose para aqueles acima de 50 anos até 59 anos. Mantendo essa perspectiva de doses nos meses seguintes, temos a alegria de anunciar que no mês de julho nós teremos a imunização daqueles entre 40 e 49 anos, no mês de agosto aqueles que têm entre 30 e 39 anos e no mês de setembro todos aqueles que têm entre 18 e 29 anos de idade”, disse.

De acordo com a secretária da Saúde, Arita Bergmann, o governo tem expectativa de que o Ministério da Saúde seja regular no envio das remessas e cumpra o calendário anunciado.

“Estamos mobilizados para continuar na distribuição ágil de todas as remessas, e os municípios seguem comprometidos de que não podemos deixar doses paradas nos postos, dinâmica que nos permite estar sempre no topo do ranking da vacinação no país. É fundamental que possamos cumprir esse cronograma para protegermos a população”, afirma Arita Bergmann.

Para o presidente do Conselho das Secretarias Municipais da Saúde (Cosems/RS), Maicon Lemos, o avanço da imunização no Estado será capaz de reduzir os casos graves da doença e impactar nas taxas de ocupação de leitos de UTI e enfermaria da rede de saúde, que atingem índices preocupantes.

“Se garantidas as entregas de vacinas, os municípios gaúchos estão prontos para continuar imunizando em ritmo acelerado”, afirma Lemos.

Calendário de vacinação contra a Covid

Junho

100% do grupo de maior vulnerabilidade

100% dos trabalhadores em educação

1ª dose para adultos entre 50 e 59 anos

Julho

1ª dose para adultos entre 40 e 49 anos

Agosto

1ª dose para adultos entre 30 e 39 anos

Setembro

1ª dose para adultos entre 18 e 29 anos

Fonte: G1 – RS

