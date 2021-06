Compartilhar Pin 0 Compart.



Nome: Noedi Bajeja

Idade: 67 anos

Local e data do óbito: Às 14h deste sábado, 5 de junho, em sua residência, em Derrubadas

Atos fúnebres: Na capela Mortuária de Derrubadas

Data e local do sepultamento: Neste domingo, 6 de junho no cemitério municipal de Derrubadas

Aos familiares as condolências da funerária São Jorge e do site Portela Online

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Curtir isso: Curtir Carregando...