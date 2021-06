Três Passos: Aglomeração e descumprimento de medidas sanitárias em Bela Vista

Compartilhar Pin 0 Compart.

Na tarde de quinta-feira (03), durante operação Ronda Covid, em Três Passos, a Brigada Militar (BM), em conjunto com a equipe de fiscalização da Prefeitura Municipal e Polícia Civil, constataram a ocorrência de aglomeração e não cumprimento de protocolos sanitários, no campo do Esporte Clube Gaúcho, no distrito de Bela Vista.

Segundo informações da BM, no local estava sendo disputado um jogo de futebol, com a presença de torcida no lado externo das dependências do Gaúcho, configurando aglomeração de pessoas.

Cerca de 30 pessoas estavam no local, não respeitando o distanciamento mínimo entre elas, sem a utilização de máscara e não havendo álcool em gel para uso de atletas e frequentadores, descumprindo decretos estadual e municipal.

O responsável pelo local se apresentou e assinou um termo de compromisso para comparecimento em juízo. Logo após o registro, o jogo teve continuidade, mas sem a presença de pessoas no lado externo ao campo de jogo.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

