PRF atende acidente com morte em Panambi

Foto: PRF/divulgação

Por volta das 09h30 de quinta-feira (03), no km 152 da 158, em Panambi, a Polícia Rodoviária Federal atendeu um grave acidente entre uma motocicleta e um caminhão. O motociclista morreu no local.

Agentes da PRF foram acionados para o atendimento de um acidente na BR 158, no cruzamento do bairro “Vila Pavão” em Panambi. No local verificaram uma colisão transversal entre uma motocicleta Yamaha emplacada em Panambi e uma composição bitrem Volvo emplacado em Quilombo SC.

O motociclista, 44 anos, não era habilitado e morreu no local. O condutor do bitrem, de 40 anos, não teve lesões.

O acidente ocorreu no momento em que a motocicleta iria cruzar a rodovia e não observou o trânsito caminhão, colidindo da sua lateral direita. Após a colisão, o motociclista caiu sob o rodado traseiro do último semireboque da composição.

Participaram do atendimento a PRF, a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros Militar.

