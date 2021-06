Morre Berenice Azambuja

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Perfil Oficial de Berenice Azambuja

É com muita tristeza que comunicamos o falecimento da gaiteira Benerice Azambuja, aos 69 anos. Segundo a amiga Ana Paula Bolsonelo Costa, Berenice lutava contra um câncer no pâncreas e morreu vítima de uma parada cardíaca no hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. “Ela lutou até não aguentar mais”, diz Ana.

Recentemente, a gaiteira havia dado alta do Hospital de Tapejara, curada da Covid-19, tocando gaita, em uma cadeira de rodas. Com 17 discos gravados, dos quais três de ouro, Berenice é autora de sucessos como “É disso que o velho gosta” e deixa o filho Rodrigo. Em 2018, participou do reality “Desafio Farroupilha” ao lado da gaiteira Nathalia Guastuci (foto) e participou do “Domingão do Faustão”, com o Gaúcho da Fronteira.

O velório deve ser em Vila Lângaro, com enterro previsto para as 17h desta sexta-feira.

Fonte: Giovani Grizotti – Repórter Farroupilha

