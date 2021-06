Compartilhar Pin 0 Compart.

Crissiumal registrou nesta sexta-feira (04), o 16° óbito por Covid-19.

A vítima é uma mulher de 79 anos, que estava internada no Hospital de Caridade de Crissiumal. A idosa apresentava comorbidades e era moradora do Lar do Idoso de Crissiumal.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

O município tem mais de 100 casos ativos de Coronavírus.

Fonte: MB Notícias

Curtir isso: Curtir Carregando...